Belg Philipsen wint wielermonument Milaan-Sanremo na kopwerk Van der Poel

Milaan-Sanremo, de eerste grote klassieker van het jaar en ook de eerste van vijf wielermonumenten, is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. De Belgische renner van Alpecin en ploeggenoot van Mathieu van der Poel ging na 288 kilometer koers in een sprint met twaalf man als eerste over de finish op de Via Roma.

Michael Matthews kwam net tekort en eindigde als tweede. Tadej Pogacar, vooraf beschouwd als de grote favoriet - naast Van der Poel, de winnaar van vorig jaar - moest genoegen nemen met de derde plaats. Van der Poel kwam als tiende over de streep.

Eerste koersdag

Alle ogen waren gericht op Van der Poel en Pogacar toen in de ochtenduren in Pavia werd begonnen aan de kortste Primavera sinds 2002. Voor de Nederlandse winnaar van de vorige editie was het, gehuld in de regenboogtrui, na enkele trainingsweken in Spanje pas z'n eerste wegwedstrijd van het seizoen.

Pogacar daarentegen had twee weken geleden al bewezen in grote vorm te steken, getuige zijn huzarenstuk in Strade Bianche die hij na een solo van maar liefst 80 kilometer op zijn naam schreef. Van der Poel reageerde prompt via Instagram gevat met een emoji van een geschrokken gezicht en de tekst 'Maat, ik word een beetje van bang van je'.