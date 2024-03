Vanavond op tv: Acties tegen Tesla • Wapenwedloop tussen Oekraïne en Rusland • De boodschap van videokunstenaar Sir Isaac Julian

De boodschap van videokunstenaar Sir Isaac Julien

In het Bonnefantenmuseum in Maastricht is een overzichtstentoonstelling te zien van een van de invloedrijkste kunstenaars ter wereld van dit moment: Sir Isaac Julien. Sociale rechtvaardigheid is al veertig jaar de rode draad in zijn werk. Van zijn baanbrekende vroege activistische films tot de caleidoscopische videoinstallaties waar hij nu bekend om is.