Jerry Jeff Walker, schrijver van 'Mr. Bojangles', overleden

De versies van Sammy Davis Jr. van een jaar later en die van Robbie Williams uit 2001 staan in de Top 2000 van NPO Radio 2.

De Amerikaan schreef Mr. Bojangles in de jaren 60. Zijn eigen versie bereikte weliswaar de hitlijsten, maar het nummer kreeg pas echt bekendheid toen The Nitty Gritty Dirt Band een versie opnam. In verschillende landen bereikte die versie in 1971 de top 10.

Walker, geboren in 1942, leerde muziek spelen als tiener. Hij kwam al snel terecht in de folkscene van New York en verhuisde in de jaren 70 naar Austin in Texas.

In zijn carrière bracht hij meer dan dertig albums uit, zowel solo als met de The Lost Gonzo Band. De elpee Viva Terlingua geldt als een klassieker in de wereld van de countryrock. Andere nummers waar Walker bekend mee werd zijn Desperados Waiting for a Train, Trashy Women en The Pickup Truck Song.

Walker laat een vrouw, een zoon en een dochter achter.