Niet Velzeboer of Poutsma, maar Boutin verrast met WK-shorttrackgoud op 500 meter

Boutins race was indrukwekkend, want de halve finale beloofde nog Nederlands succes. Velzeboer en Poutsma lieten in een onderling duel zien dat het met de vorm goed zat. In een machtig voorproefje op de finale vertrok Poutsma als een raket, haakte Velzeboer aan en glipte er op het laatst langs.

Wel hadden Boutin en Santos-Griswold in hun halve finale laten zien dat ook zij scherp waren, met tijden die sneller waren dan die van de Nederlandse shorttracksters.

Diskwalificatie Schulting

Schulting, was op de 500 meter, niet haar favoriete afstand, op zoek naar revanche voor de val op de 1.500 meter eerder op zaterdag. Maar vanzelf ging het op de 500 meter ook niet. Haar halvefinaleheat leverde na haar val op de 1.500 meter een nieuwe deceptie op: ze werd gediskwalificeerd nadat ze de Italiaanse Arianna Fontana had gehinderd.