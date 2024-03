Niet Velzeboer of Poutsma, maar Boutin verrast met WK-goud op 500 meter

Vooraf werd een groots gevecht tussen Velzeboer en Poutsma verwacht. In de wereldbekerraces over 500 meter hadden de twee Nederlandse vrouwen afgelopen winter onderling vrijwel altijd het goud en zilver verdeeld. Met de rest op grote achterstand.

Boutin sterk

Maar Boutin, die deze winter nog geen enkele 500 meter had gewonnen, liet in een ijzersterke race Velzeboer, Arianna Fontana en Poutsma de hele tijd achter zich. Boutin nam vanaf de start de koppositie in en stond die niet meer af. "Gewoon doorgaan tot het einde", zei Boutin na afloop over haar race. "Mijn plan heeft gewerkt."

Erachter worstelden Velzeboer en Poutsma zich, nadat ze op niet zo gunstige startposities waren vertrokken, naar voren. Maar Velzeboer raakte verstrikt in een strijd om het zilver met de Italiaanse regerend olympisch kampioene Fontana, die dit WK haar rentree maakte.

Velzeboer baalde achteraf van het zetje dat ze kreeg van Fontana, waardoor ze een goede positie in de laatste ronden verloor. "Maar ik ben wel blij met hoe ik nog naar zilver schaatste."