Loppersum heeft na 177 jaar nieuwe kinderklok

De Petrus en Pauluskerk in Loppersum heeft vanaf vandaag weer een kinderklok in de kerktoren hangen. Het 'kinderklokje van Loppersum', dat werd geluid als een kind overleed, werd in 1847 verkocht. Na 177 jaar heeft de kerk een nieuwe klok aan het dorp geschonken.

De klok is gisterenavond op het Marktplein van Loppersum gegoten door Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland. Vanochtend is hij, onder grote belangstelling van dorpsbewoners, uit de mal gehaald en met een lier omhoog gehesen.

"Ik was heel benieuwd hoe hij eruit kwam, maar ik ben heel blij", zegt Cor Haak van de Uurwerkcommissie van de kerk tegen RTV Noord. "Het is mooi dat er zoveel belangstelling voor is. Ik had niet verwacht dat het zo zou leven in het dorp."

Compleet

Vermoedelijk past de klank van de nieuwe kinderklok niet bij de twee andere kerkklokken. "Dat is misschien ook wel de reden dat hij in 1847 werd verkocht. Maar ik vind het vooral belangrijk dat er een mooi geluid in zit en het plaatje straks weer compleet is", zegt Haak.

In de jaren tachtig en negentig zamelde het Klokkenfonds geld in voor restauratie van het uurwerk en de klokken in de Petrus en Pauluskerk. Een deel van het bedrag werd niet uitgegeven en is tientallen jaren bewaard voor toekomstige uitgaven aan de kerk.

Cadeau

Sinds de Stichting Oude Groninger Kerken eigenaar van de kerk is, heeft het Klokkenfonds geen bestemming meer. Daarom heeft de Uurwerkcommissie in overleg besloten om het resterende bedrag uit te geven aan een nieuwe kinderklok, als cadeau aan het dorp.

De nieuwe kerkklok zal opnieuw dienst gaan doen als kinderklok, al hoopt het bestuur van de Uurwerkcommissie dat dat niet vaak nodig zal zijn.