Hamas en Israël gaan onder grote druk weer praten

In de twee fase van het bestand zouden Israël en Hamas een permanente staakt-het-vuren afspreken en Hamas alle resterende Israëlische militairen vrijlaten in ruil voor meer Palestijnse gevangenen. In de derde en laatste fase zou Hamas alle lijken teruggeven die het in handen heeft, en zou Israël het Gaza-embargo opheffen en de wederopbouw van Gaza laten beginnen.

Het is onduidelijk hoeveel Israëlische gijzelaars nog in leven zijn. Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn er nog 134 gijzelaars in handen van Hamas en al 123 vrijgelaten.

Druk op Israël en Hamas

Alles wijst erop dat beide partijen onder druk staan om snel tot een akkoord te komen. De Israëlische premier Netanyahu noemde het voorstel van Hamas in eerste instantie "onrealistisch", maar toch stuurt hij volgens Reuters David Barnea, de chef van de geheime dienst Mossad, namens Israël terug naar de onderhandelingstafel.

De Israëlische regering en Netanyahu in het bijzonder kregen zware kritiek de afgelopen dagen van traditionele vrienden in de VS. President Biden schaarde zich achter zijn partijgenoot, de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer, die in een speech zei dat Netanyahu en zijn regering niet meer geschikt zijn om Israël te leiden.

En het gaat om meer dan alleen woorden. Een recent decreet van Biden geeft Israël tot 25 maart de tijd om het Witte Huis een geschreven garantie te geven waarin staat dat het land zich zal houden aan het internationaal recht bij het gebruik van Amerikaanse wapens. Israël moet ook beloven om hulp aan Gaza te faciliteren en niet te verhinderen.

Als Israël deze beloftes niet geeft, of niet nakomt, kan Biden beslissen om de verkoop van Amerikaanse aanvalswapens aan Israël op te schorten. Dat zou neerkomen op een fundamentele verandering in de relatie tussen de VS en Israël, stelt Haaretz.

Rafah

De Amerikanen laten ook geen onduidelijkheid bestaan over het voornemen van Netanyahu om een grondoffensief in Rafah te beginnen. Het Witte Huis heeft duidelijk gemaakt dat er geen Amerikaanse steun zal zijn voor een invasie van Rafah zonder een geloofwaardig plan om Palestijnse burgers te beschermen.

Netanyahu zei eerder deze week dat hij groen licht had gegeven voor een grondoffensief in de zuidelijke stad in de Gazastrook, waar meer dan een miljoen ontheemde Palestijnen tijdelijk onderdak hebben. Het Israëlische leger zegt van plan te zijn om deze burgers naar zogenaamde "humanitaire eilanden" elders in Gaza te evacueren, maar of dat werkelijk veiligheid zou bieden is twijfelachtig.

Hamas voelt ook druk om snel tot een overeenkomst met Israël te komen. Zij vrezen voor het aangekondigde grondoffensief in Rafah, de enige plek in Gaza waar nog bataljons van Hamas aanwezig zijn. Een bestand zou de enige manier kunnen zijn om het nog overgebleven gevechtspotentieel van Hamas te sparen.