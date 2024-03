Actievoerders planten bomen in gekapt Sterrebos bij Nedcar in Born

Actievoerders van Red het Sterrebos hebben uit protest 500 bomen geplant in het gekapte deel van het Sterrebos in Limburg. Dat deel moest in 2022 wijken voor de uitbreiding van de autofabriek VDL Nedcar in Born. Die uitbreiding is echter niet doorgegaan. Nedcar heeft onlangs zelfs de productie stilgelegd en werknemers ontslagen. "De bomen zijn voor niks gekapt", aldus de actievoerders.

Een woordvoerder van Red het Sterrebos zegt dat er 38 actievoerders hebben meegedaan aan het planten van de nieuwe bomen. Er zijn onder andere kleine boompjes van esdoorns, berken, essen en beuken geplant. "En er is grote eik geplant, als een soort herdenkingseik die staat voor het bos dat is gekapt, maar ook voor alle ontslagen die zijn gevallen."

De woordvoerder doelt op de ontslagen van begin dit jaar bij Nedcar, waarbij ruim 1900 medewerkers op straat kwamen te staan. Eerder kregen 1500 mensen al te horen dat er geen werk meer voor hen was. Sinds februari van dit jaar ligt de productie stil, omdat de laatste opdrachtgever, BWM, het contract heeft opgezegd. Een nieuwe opdrachtgever is nog niet gevonden.