Coventry klopt Wolves in knotsgek bekerduel dankzij twee goals in blessuretijd

Dat in bekervoetbal alles mogelijk is, mag een understatement zijn. Coventry City, waar voormalig Heerenveen-speler Milan van Ewijk in de basis stond, gaf een 1-0 voorsprong tijdens het FA Cup-kwartfinaleduel met Wolverhampton Wanderers uit handen, maar sloeg diep in de blessuretijd alsnog terug.

In de 53ste minuut zette Ellis Simms Coventry, de nummer acht op het tweede niveau van Engeland, op voorsprong. Coventry hield lange tijd stand, maar de hoop op een bekerstunt leek te vervliegen door goals van Rayan Aït-Nouri (83ste minuut) en Hugo Bueno (88ste minuut).

De bezoekers lieten het er niet bij zitten. Door treffers van Simms (97ste minuut) en Haji Wright (100ste) minuut, werd het toch een overwinning voor Coventry.

Meer bekerspektakel

Later vandaag (18.30 uur) speelt Manchester City tegen Newcastle United. Zondag (16.30 uur) staat de topper tussen Manchester United en Liverpool op het programma, evenals het duel tussen Chelsea en Leicester (13.45 uur).