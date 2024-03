Schulting schuldbewust na mislopen WK-finale: 'Het was dom van mezelf'

Met wat meer geduld had er veel meer ingezeten, voegt ze toe. "Op het einde vielen Shim en Fontana volledig stil", doelt ze op Shim Suk-hee en Arianna Fontana, die respectievelijk als tweede en als derde over de finish kwamen. "Daar lagen gewoon kansen. Het was dom van mezelf."

"Tuurlijk, ik heb de pech dat ik onderuit werd gereden. Als dat niet was gebeurd, had ik een hele grote kans gehad om door te gaan naar de finale. Vallen hoort er ook bij", relativeert ze dan toch enigszins. "Maar ik was niet goed genoeg. Dat is gewoon frustrerend."

Geen B-finale

Schulting sloeg de B-finale over omdat ze zich wilde richten op de andere afstanden. "Ik heb vandaag nog de 500 meter te rijden en morgen de 1.000 meter. In een B-finale valt niks te winnen. Ja, ik rijd voor thuispubliek, maar ik moet verder kijken dan dat."