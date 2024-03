'Niet goed, frustrerend en dom', Schulting baalt na mislopen WK-finales

Met nog enkele ronden te gaan, schaatsend op de vierde plek, werd Schulting op de 1.500 meter - de afstand waarop ze regerend kampioen was - de kussens in gereden door de Hongaarse Rebeka Sziliczei-Nemet, die zelf een klein duwtje had ontvangen van de Chinese Zang Yize.

Omver geduwd of niet, Schulting keek liever naar haar eigen actie. Wat ging er mis? "Ik zat echt te ver naar achteren gedrukt", verklaarde ze. "Met nog vier, vijf ronden te gaan wilde ik buitenom gaan, op het moment dat de snelheid het hoogste was. Dat was gewoon dom."

Hele grote kans

Met wat meer geduld had er veel meer ingezeten, voegde ze toe. "Op het einde vielen Shim en Fontana volledig stil", doelde ze op Shim Suk-hee en Arianna Fontana, die respectievelijk als tweede en derde over de finish kwamen. "Daar lagen gewoon kansen. Het was dom van mezelf."

"Tuurlijk, ik heb de pech dat ik onderuit werd gereden. Als dat niet was gebeurd, had ik een hele grote kans gehad om door te gaan naar de finale. Vallen hoort er ook bij", relativeerde ze dan toch enigszins. "Maar ik was niet goed genoeg. Dat is gewoon frustrerend."