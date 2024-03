Shorttracker Van ’t Wout profiteert van Zuid-Koreaanse clash en pakt knap WK-zilver

Shorttracker Jens van 't Wout heeft knap een zilveren medaille gepakt in de finale van de WK op de 1.500 meter. De 22-jarige Nederlander finishte in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam achter de Zuid-Koreaan Hwang Daeheon en de Chinees Sun Long. Maar Hwang kreeg na afloop nog een straf en dus schoof Van 't Wout op naar plek twee.

Sun pakte door de diskwalificatie van Hwang de wereldtitel. Hwang kreeg een straf aan zijn broek omdat hij tijdens de race landgenoot en topfavoriet voor het goud Park Ji-won had gehinderd.

Tweede individuele WK-medaille

Het zilver voor Van 't Wout is de tweede individuele WK-medaille in zijn carrière. Vorig jaar won hij brons op de 500 meter, de afstand waarop hij later op de zaterdag strandde in de halve finales. Op de WK van 2023 werd Van 't Wout op de 1.500 meter nog vierde.