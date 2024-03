Djokovic slaat masterstoernooi Miami over: 'Wil balans tussen privéleven en werk'

Novak Djokovic komt niet in actie op het ATP-masterstoernooi van Miami, dat aanstaande woensdag begint. De 36-jarige nummer een van de wereld wil meer balans tussen privéleven en werk.

"Hallo Miami! Helaas zal ik niet uitkomen op de Miami Open dit jaar", meldt Djokovic op X. "In deze fase van mijn carrière moet ik balanceren tussen mijn privé- en professionele schema."

Afgelopen week speelde hij in Indian Wells zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, maar dat eindigde in een teleurstelling. De Serviër werd in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Italiaanse lucky loser Luca Nardi.

Einde reeks

Djokovic verloor eind januari in de halve finale van de Australian Open van Jannik Sinner, die het toernooi later zou winnen. Daarmee kwam voor de Serviër een einde aan een reeks van 33 zeges op rij in Melbourne.