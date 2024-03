Schulting valt in halve finales 1.500 meter: Kim neemt wereldtitel over

Schulting was niet de enige Nederlandse die in de halve finale onderuit ging, want ook Michelle Velzeboer gleed de kussens in. Yara van Kerkhof was vrijdag op dag één van de WK in Rotterdam al verwezen naar de herkansing. Die kwam ze vanochtend vroeg niet door.

Later op de zaterdag rijden de vrouwen nog de kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter, met onder meer Schulting en Xandra Velzeboer. Ook komen ze nog in actie op de aflossing.