Haatliederen tegen Oost-Duitsland ontsieren Bundesligaduel in week tegen discriminatie

Christian Keller, directeur van 1. FC Köln, voelde zich ongemakkelijk bij de incidenten. "We hadden vandaag een actie tegen discriminatie. Des te meer reden om je af te vragen wat er in de hoofden van sommige mensen omgaat", zei hij. "Zulke liederen zijn onacceptabel. Het is maar een minderheid, maar het is een schande dat deze minderheid bestaat."

Nadat Xavi Simons Leipzig, dat overigens met ruime cijfers won, op voorsprong had gezet, landden er ook nog glazen op het veld. Dit omdat de fans zich geprovoceerd zouden hebben gevoeld toen Simons juichte bij de thuisfans.

"Hij rent altijd naar de cornervlag na doelpunten. De plek was ongelukkig", zegt Rose. "Maar hij had geen slechte bedoelingen en wilde niemand provoceren. Hij juichte naar de televisiecamera's in plaats van naar de fans", verzekerde hij.

"Waarom er een glazen fles op het veld kwam, is de meer gepaste vraag", voegde Rose toe, verwijzend naar een moment tijdens een hoekschop van Leipzig in de 42ste minuut, toen een klein flesje Simons en David Raum ternauwernood miste. "Als hij iemand raakt, of het nu iemand in een witte of blauwe trui is, doet dat pijn."

Keller: "Ik hoop dat we wat beelden kunnen vinden en hem eruit kunnen halen."