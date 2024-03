Sakkari klopt Gauff in halve finale Indian Wells, Swiatek opnieuw tegenstander in finale

Maria Sakkari en Iga Swiatek hebben zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Indian Wells. De als negende geplaatste Griekse boekte een knappe 6-4, 6-7, 6-2 zege op Coco Gauff.

In de door regen twee keer onderbroken partij nam Sakkari een 5-2 voorsprong in de tweede set. Gauff knokte echter knap terug, sloeg drie matchpoints weg in de tiende game en sleepte er in de tiebreak een derde set uit.

De Griekse, die negende staat op de WTA-ranglijst, was niet van slag en liep mede dankzij haar sterke forehand rap uit naar een beslissende voorsprong in de derde set. De winst op Gauff was haar eerste zege op een speelster uit de top drie sinds eind 2022.

Makkelijke zege Swiatek

Swiatek was een stuk sneller klaar met Marta Kostjoek. De nummer een van de wereld was de Oekraïense na iets meer dan een uur met 6-2, 6-1 de baas.

Kostjoek (WTA-32) sloeg meer winners dan haar opponente (17 om 14), maar dat was het enige statistiekje waarin ze de overhand had. Swiatek kreeg geen enkel breekpunt tegen en maakte in de gehele partij slechts zes onnodige fouten.

De komende confrontatie tussen Swiatek en Sakkari is een kopie van de finale in 2022. Toen won de Poolse met 6-4, 6-1. Wint Swiatek zaterdag weer, dan is ze de eerste als eerste geplaatste speelster die het toernooi wint sinds Viktoria Azarenka in 2012.