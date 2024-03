Zeven doden bij aanslag met explosieven in Pakistan

Bij een terroristische aanslag in Pakistan zijn volgens het leger zeven militairen gedood. Ze kwamen om toen een voertuig vol explosieven op een militaire post inreed.

De aanslag was in de noordwestelijke regio Waziristan, grenzend aan Afghanistan. Volgens de lokale autoriteiten werd de aanslag uitgevoerd door zes zelfmoordterroristen.

Bij de explosie met de auto kwamen vijf militairen om. De twee andere slachtoffers werden gedood bij een vuurgevecht dat daarop volgde. Door de knal is ook een deel van het gebouw ingestort. Inwoners van de regio melden aan persbureau Reuters dat de explosie in de omgeving gevoeld werd: deuren en ruiten zijn beschadigd.

Volgens persbureau AP zijn alle zes aanvallers gedood door troepen die op het geweld afkwamen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag zou zijn opgeëist door de militantengroep Jaish-e-Fursan-e-Muhammad, waarvan wordt gezegd dat die link heeft met de Taliban.

'Aanvallen toegenomen'

De Waziristan-regio in Pakistan kent een gewelddadige geschiedenis van aanslagen door de Pakistaanse Taliban. Jarenlang had de militante groep vrij spel, er werden geregeld aanslagen gepleegd en het leger durfde zich hier nauwelijks te vertonen.

In 2015 zei toenmalig premier Sharif dat de Taliban verslagen waren en dat de 80.000 mensen die voor het geweld gevlucht waren naar huis konden terugkeren. Er blijven echter aanslagen plaatsvinden in Pakistan, volgens de regering is het aantal de afgelopen maanden zelfs toegenomen.