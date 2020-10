Ten Hag blijft stoïcijns op historische dag: 'Streep eronder en verder'

Met de 13-0 zege bij VVV-Venlo schreef het Ajax van Erik ten Hag zaterdag geschiedenis. "Om in de eredivisie zo'n uitslag neer te zetten, is wel bijzonder", reageerde de trainer na afloop.

"De ploeg was hongerig en wilde meer goals maken", vervolgde Ten Hag. "Dat vind ik prima. Je moet altijd beter willen in topsport."

Verder keek Ten Hag alweer vooruit naar het Champions League-duel met Atalanta van dinsdag. "Streep eronder en verder."

Traoré: 'Dacht de eerste ook te scoren'

Man van de wedstrijd was Lassina Traoré. De spits uit Burkina Faso scoorde vijf keer. De laatste Ajacied die vijf keer of vaker scoorde in één eredivisieduel was Marco van Basten op 8 december 1985 tegen Sparta (6 goals, 9-0 uitslag).

"Eigenlijk dacht ik de eerste ook te scoren, maar Ekkelenkamp tikte hem binnen", zei Traoré. "We waren hongerig. Ik ben trots om deel uit te maken van dit team."