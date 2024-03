Valse gps-signalen misleiden passagiersvliegtuigen boven Midden-Oosten

Het versturen van onjuiste gps-signalen komt vooral voor boven het Midden-Oosten. Volgens persbureau Reuters gebeurt het met name rond Cyprus, Libanon en Israël en in de grensregio van Irak en Iran. Er zijn echter ook gevallen bekend buiten die regio. Zo meldde luchtvaartmaatschappij AirBaltic dat het ook voorkomt boven de Baltische Staten en de Zwarte Zee.

De vraag is wie ervoor verantwoordelijk is. Luchtvaartautoriteiten zeggen dat niet, maar aangenomen wordt dat het om legers en mogelijk rebellengroepen gaat die met de valse signalen vijandelijke gevechtsvliegtuigen en drones in de war willen brengen. De burgerluchtvaart pikt die signalen echter ook op.

"Precisiewapensystemen maken gebruik van gps, net als raketsystemen, of speciale eenheden in de woestijn; gps-spoofing is elektronische oorlogsvoering", zegt Pieter Cobelens, voormalig directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD en oud-luchtmachtofficier. "Als je een raket op een elektriciteitscentrale richt maar hij komt op een flatgebouw terecht, kan dat ook een gevolg zijn van gps-spoofing."

"We weten dat het landen zijn, militairen zijn, die dit doen. Het is niet iets wat je met een amateurzendertje voor elkaar krijgt", vervolgt hij. "Hoe verder weg je het gps-signaal moet verstoren, hoe meer vermogen je nodig hebt. Vliegtuigen vliegen op zo'n 10.000 meter over. Hun gps-signaal verstoren doe je vanaf de grond niet zomaar."

Instructies en procedures

Luchtvaartmaatschappijen zijn op hun hoede. Zo stelt KLM dat het de veiligheid waarborgt "door onze piloten goed te informeren over de mogelijke effecten van gps-verstoringen en aan te geven in welke gebieden dit recent is voorgekomen". Volgens KLM zijn er instructies en procedures "zodat ook met een verstoord gps-signaal steeds veilig gevlogen wordt".

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat navigatiesystemen aan boord van vliegtuigen niet uitsluitend op gps vertrouwen. "De navigatiesystemen van onze vliegtuigen vallen automatisch terug op andere onafhankelijke navigatiesystemen zodra het gps-signaal wegvalt of als onbetrouwbaar wordt beoordeeld. Daardoor zijn de effecten van gps-jamming en -spoofing op de positiebepaling beperkt en blijft deze steeds voldoende nauwkeurig voor een veilige vluchtuitvoering."

"Op dit moment wordt de vliegveiligheid geborgd door de aanwezigheid van twee getrainde en voorgelichte piloten in de cockpit die moeten kunnen terugvallen op alternatieve manieren om de positie te bepalen", zegt George van pilotenvakbond VNV.

Zowel KLM als de VNV wil dat informatie over verstoringen van gps-signalen gedeeld blijft worden tussen overheden, luchtvaartmaatschappijen en verkeersleidingen. De pilotenvakbond pleit bovendien voor het behoud van navigatiebakens op de grond, die piloten helpen navigeren zonder gps, en voor twee of meer piloten in de cockpit.

"Gps-spoofing laat zien dat systemen aan boord kunnen falen", zegt George. "Het geeft dan ook aan dat er beperkingen zitten aan hoe ver je de autonomie van vliegtuigen veilig kan doorvoeren."