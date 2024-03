Met negen Nederlanders en twee 'halve' wil Twente naar Champions League

Iemand die de club Twente als geen ander belichaamt, is aanvaller Daan Rots. "Dat is een jongen die in zijn vezels voelt wat FC Twente betekent en dit ook op inspirerende wijze kan uitleggen aan teamgenoten. Het wordt weleens onderschat hoe goed hij zich ontwikkelt. Rots symboliseert Twente", stelt Bruggink.

Assistkoning Rots

De 22-jarige Rots speelt sinds zijn elfde voor Twente, maakte in 2021 zijn debuut in het eerste en is inmiddels onbetwist basisspeler. Hij is dit seizoen met zeven assists de beste aangever van de Tukkers en hoort bij de spelers met de meeste dribbels. Afgelopen weekend tegen Sparta maakte hij bovendien zijn vierde goal van het seizoen.

Ook los van zijn rendement is Rots belangrijk voor de ploeg, stelt Bruggink. "Daan is essentieel in de manier van spelen die wij en trainer Joseph Oosting graag willen zien."