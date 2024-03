Gieters, witte pakken en 'slush puppy': wat doen die blokjesleggers op WK shorttrack?

Compleet in het wit gehuld staan ze in een van de bochten van de shorttrackbaan in Ahoy: de blokjesleggers. Op het moment dat Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer langsrazen, buigen ze in de bocht lichtjes naar voren, hun blik gericht op de zwarte blokjes. Blijven ze netjes liggen? Volledige focus is vereist, want als zij net een fractie te laat reageren of een blokje niet op tijd weghalen, is de kans op valpartijen groot.

"Als er blokjes weggetikt worden tijdens de race sprint je de baan in, maar je moet wel zorgen dat je bij iedereen uit de weg blijft en de scheidsrechters (die in het midden van de baan staan, red.) niet omver rijdt", weet Friso Emons, die in 2017 zelf blokjeslegger was bij de WK in Rotterdam.

In totaal staan er elke race zes blokjesleggers op het ijs, drie in de ene bocht, drie in de andere. Volledig geconcentreerd, een hand alvast rustend op een van de blokjes die klaarliggen op de kussens, want ze kunnen elk moment in actie moeten komen.

"In tegenstelling tot langebaanschaatsen, mogen er bij het shorttrack tijdens de race blokjes weggereden worden", legt coördinator Hessel Koot uit. "Als dat gebeurt pakt de één snel het oude blokje, een ander legt een nieuw blokje neer." Met piepende ijzers komen ze weer tot stilstand in de bocht.