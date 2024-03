Cel voor 12 demonstranten die parlementsgebouw in Hongkong bestormden

Een rechtbank in Hongkong heeft twaalf demonstranten die in 2019 het parlementsgebouw bestormden veroordeeld tot een celstraf. De opgelegde straffen zijn tussen de ruim vier en zeven jaar.

Onder de veroordeelden zijn politiek activist Ventus Lau en acteur Gregory Wong. De rechter noemde de bestorming een "ernstige klap voor de rechtsstaat van de stad".

De bestorming op 1 juli 2019 volgde op maandenlange protesten tegen de Chinese invloed in Hongkong. Demonstranten stormden het parlementsgebouw binnen, sloegen ramen in en hielden het gebouw even bezet. Ordetroepen zetten op grote schaal traangas in.

Uitleveringswet

De rellen waren op de dag dat het Verenigd Koninkrijk Hongkong 22 jaar eerder had teruggegeven aan China. Hoewel Hongkong zijn eigen rechtssysteem hield, bleven Chinese invloeden sterk aanwezig. Toen een nieuwe uitleveringswet in 2019 werd geïntroduceerd, die de uitlevering van politieke tegenstanders aan China mogelijk maakte, gingen honderdduizenden inwoners, onder wie veel studenten, wekenlang de straat op.

Het pro-Chinese bestuur zou de wet zo goed als zeker aannemen, maar onder druk van de protesten werd besloten de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. In 2020 waren er opnieuw demonstraties, dit keer vanwege een Chinese 'veiligheidswet' die oppositievoeren in Hongkong moeilijker maakte.