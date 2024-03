Milaan-Sanremo voor vrouwen bestaat niet, een gemis? 'Trofeo Binda is veel mooier'

Wielrensters kunnen tegenwoordig dromen van de gele trui in de Tour de France, een zege op de legendarische wielerbaan van Roubaix of een demarrage op de Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen.

Maar schitteren in Milaan-Sanremo behoort nog niet tot de mogelijkheden. Van het Italiaanse wielermonument, dat zaterdag voor de 115e keer bij de mannen verreden wordt, bestaat ook dit jaar geen vrouweneditie. Al waren daar wel plannen voor.

Twee jaar geleden kondigde Milaan-Sanremo in navolging van de wielermonumenten Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik aan de iconische wedstrijd ook voor het vrouwenpeloton te willen organiseren. Maar sindsdien bleef het stil.

Annemiek van Vleuten zag het destijds wel zitten, een extreem lange wedstrijd van bijna 300 kilometer, met de beroemde kuitenbijters Cipressa en Poggio in de finale. En ook nu ze gestopt is, ziet ze de meerwaarde van de koers voor de sport.

"Het is leuk voor vrouwen om te laten zien dat wij ook prima lange afstanden kunnen rijden", vindt Van Vleuten. "Een extreem lange koers, die niet per se heel lastig is. Het zou een uniek evenement zijn op de vrouwenkalender."

'Misschien in de toekomst'

Maar zover is het dus nog niet. Navraag bij organisator RCS maakt duidelijk dat het organiseren van een vrouweneditie van Milaan-Sanremo nu geen prioriteit heeft. Een woordvoerder houdt het na enig aandringen bij een beknopte reactie.