Makelaars: overbieden weer normaler in krappe huizenmarkt, vooral bij 'instapklaar' huis

Makelaars die we spreken denken dat die trend van vaker overbieden de afgelopen maanden is doorgezet. "De markt hier is nu extreem overspannen", zegt Arjan Embrechts van Beumer in Utrecht. "Je hebt vaak 30 tot 40 afspraken per woning. Eigenlijk wordt bijna alles op inschrijving verkocht. Vorige week was er nog een huis met een vraagprijs van 635.000 dat voor 750.000 wegging."

Het heeft volgens hem ook wel te maken met hoe scherp je je huis in de markt zet. "Met een goede prijs heb je meer kijkers en wordt er meer overboden. Vraag je te veel, dan heb je weinig kijkers."

"Je ziet duidelijk een stijgende lijn op de huizenmarkt", zegt Joe van de Vijver, van vandeVijver Makelaardij in Rotterdam. "De hypotheekrente is wat gezakt en dan stappen mensen massaal weer in. Veel huizen gaan nu erg snel van de hand, dat is anders dan eind vorig jaar. Als mensen overbieden was het hier eerst tussen de 5000 en 25.000 euro. Nu zijn ze niet te beroerd om die grens verder te verleggen, richting de 35.000, 45.000 euro."