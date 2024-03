Meer politie naar grote Tesla-fabriek bij Berlijn vanwege protesten

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Brandenburg heeft aangekondigd het aantal agenten bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn vandaag flink te vergroten.

Minister Michael Stübgen wil de extra agenten inzetten om Tesla te beschermen tegen aanvallen en om gewelddadige demonstranten af te schrikken. Deze maand werd een elektriciteitsmast in de buurt van de fabriek in brand gestoken. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door een linksextremistische groep die zich de Vulkangruppe noemt. Die beschuldigde het bedrijf van Elon Musk er eerder van niet groen, ecologisch en sociaal te zijn.

Kamperen

Ook kamperen er al wekenlang actievoerders in het bos bij Grünheide naast de huidige fabriek. Tesla wil daar onder meer een goederenstation, magazijnen en een kinderopvanglocatie bouwen. Daarvoor moet 100 hectare aan bos wijken. Bewoners van Grünheide hebben tegen het plan gestemd. Daarom heeft de gemeente voorgesteld om slechts de helft van het bos te kappen.

Demonstranten hebben zich onder meer in boomhutten in het bos verschanst. De autoriteiten staan de protesten in ieder geval nog tot en met donderdag toe, maar eisen wel dat de boomhutten voor maandag worden afgebroken. De actievoerders hebben al gezegd daar niet mee akkoord te gaan.

Tegen het nieuws van Duitse televisiezender ZDF zegt een woordvoerder dat de boomhutten juist een noodzakelijk deel van de protesten zijn, omdat die voorkomen dat de bomen gekapt worden.

Gesloopt

De minister is echter onverbiddelijk. Volgens hem verhardt het protest en moet er worden ingegrepen. Hij wil naar eigen zeggen niet dat het bos in "een Lützerath van het oosten" verandert. Hij doelt daarmee op de protesten in Noordrijn-Westfalen waarbij honderden klimaatactivisten ruim twee jaar lang een dorp bezetten om te voorkomen dat dat gesloopt werd voor bruinkoolwinning. Ook daar hadden activisten zich in boomhutten verschanst.

De deelnemers aan de protesten in de bossen zeggen vreedzaam te willen demonstreren en benadrukken niets met de aanval op de elektriciteitsmast te maken te hebben.

In de fabriek van Tesla werken momenteel ongeveer 12.500 mensen. Musk bezocht de fabriek vorige week en liet toen aan de pers weten nog steeds van plan te zijn om de uitbreiding door te zetten.