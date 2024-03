Boeing 737 mist paneel bij landing in Oregon, mogelijk tijdens vlucht verloren

Het toestel van United Airlines vertrok vanuit San Francisco en landde ongeveer twee uur later op Rogue Valley International-Medford Airport in de staat Oregon. Het toestel had 139 passagiers aan boord en zes bemanningsleden.

Volgens de directeur van het vliegveld kon het vliegtuig zonder problemen landen. Na ontdekking bij de gate dat het vliegtuig een onderdeel miste, werden de landings- en startbanen korte tijd afgesloten om te zoeken naar het paneel en andere mogelijke onderdelen. Die werden niet gevonden.

Onderzoeken

United Airlines zegt dat de bemanning niets van de schade heeft gemerkt tijdens de vlucht. "We gaan het vliegtuig uitvoerig onderzoeken en alle reparaties uitvoeren die nodig zijn voordat het vliegtuig weer in gebruik wordt genomen", meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan persbureau AP. "We gaan ook onderzoeken hoe deze schade is ontstaan." Boeing wil niets zeggen over het incident en verwijst voor vragen naar United Airlines.

In januari raakte ook al een onderdeel van een Boeing los. Toen verloor een 737 Max 9 van Alaska Airlines kort na de start een paneel, met een groot gat in de romp als gevolg. Ook daarbij raakte niemand gewond. Het paneel werd uiteindelijk teruggevonden in de achtertuin van een man in het zuidwesten van Portland.

Zo zag het eruit voor passagiers van het toestel van Alaska Airlines: