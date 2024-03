Aanklager in zaak-Trump in Georgia stapt op om relatie, zaak gaat door

De speciaal aanklager die was belast met de verkiezingsfraudezaak tegen Donald Trump in Georgia heeft zich teruggetrokken. Dat is gebeurd op last van een rechter. De aanklager had een relatie met zijn baas bij het Openbaar Ministerie.

In de zaak staat oud-president Trump terecht voor mogelijke inmenging in de verkiezingen van 2020. Speciaal aanklager Nathan Wade was in de zaak aangesteld door Fani Willis, openbaar aanklager in Fulton County.

In januari werd bekend dat ze een relatie hadden gehad, tot verontwaardiging van het kamp van Trump. Zelf zeiden ze dat die relatie pas begon na Wades aanstelling en dat die inmiddels ten einde was.

Volgens het kamp-Trump was sprake van een ongepaste relatie en had Wade onder meer zijn salaris gebruikt om Willis mee te nemen op vakantie.

De rechter vond daarvoor geen bewijs, maar oordeelde toch dat Wade moest opstappen, vanwege de schijn van belangenverstrengeling. In ruil voor Wades vertrek mag Willis wel aanblijven.

Telefoontje

Hierdoor kan zij zich nu blijven richten op de zaak tegen Trump en veertien anderen in Georgia. De aanleiding voor de zaak is een telefoontje dat Trump pleegde in 2021 waarin hij tegen een bestuurder zei: "Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen".

Biden won in de staat met een verschil van 11.779 stemmen. Justitie heeft twee jaar lang onderzoek gedaan. Trump wordt onder meer beschuldigd van afpersing en het schenden van zijn ambtseed.

Wangedrag

Het kamp van Trump is niet blij dat Willis mag doorgaan in de zaak. Een advocaat van de oud-president zegt dat zij het besluit van de rechter respecteren, maar dat de rechter "niet een passende betekenis heeft toegekend aan het wangedrag van Willis en Wade".

Steve Sadow, een van de advocaten van Trump, zegt "alle beschikbare juridische opties te gebruiken terwijl we blijven vechten om een einde te maken aan deze zaak, die überhaupt nooit had mogen worden gestart".

Zaak begint mogelijk in augustus

Willis wil dat het proces tegen Trump en de anderen op 5 augustus begint. Het is nog onbekend of dat ook daadwerkelijk de startdatum wordt. Willis liet al eerder doorschemeren dat het een proces wordt dat "waarschijnlijk meerdere maanden gaat duren". Daardoor is het goed mogelijk dat de zaak nog bezig is als de presidentsverkiezingen in november worden gehouden.

Trump meldde zich vorig jaar augustus bij de gevangenis van Fulton County om zich formeel over te geven. Er werd onder meer een politiefoto van hem gemaakt. Hij is op borgtocht vrij na betaling van 200.000 dollar (ruim 183.000 euro).