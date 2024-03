Koolhof wint dubbeltoernooi Indian Wells en doet goede zaken voor Olympische Spelen

Wesley Koolhof heeft het dubbelspeltoernooi van Indian Wells gewonnen. Samen met de Kroaat Nikola Mektic was hij vrijdag in de finale met 7-6 (2), 7-6 (4) te sterk voor het Spaans/Argentijnse duo Marcel Granollers en Horacio Zeballos.

Door de eindzege verstevigt Koolhof zijn plek in de top tien van de wereldranglijst in het dubbelspel. Hij is momenteel de nummer zeven. Met het oog op de komende Olympische Spelen is dat gunstig. Tennissers die bij de mondiale top tien zitten, mogen hun eigen dubbelpartner uitkiezen.

Als Koolhof na Roland Garros niet bij de beste tien staat, mag hij nog steeds deelnemen aan de Spelen, maar heeft hij geen vrije partnerkeuze. Dan moet hij met de op een na hoogst genoteerde Nederlander op de wereldranglijst samenspelen.

Dat scenario heeft niet de voorkeur van Koolhof, die bezig is aan zijn laatste seizoen als prof. De 34-jarige tennisser maakte in november vorig jaar bekend dat het "tijd voor wat anders" is. Samen met de Brit Neal Skupski zegevierde hij in juli 2023 op Wimbledon, waarmee naar eigen zeggen "een grote doelstelling" was behaald.

Met Mektic won Koolhof eerder dit jaar al de toernooien van Auckland en Rotterdam.