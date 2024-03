Engelse topper begint te laat: Arsenal moet sokken kopen in fanshop Chelsea

In de Women's Super League heeft koploper Chelsea de topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen. De derby van Londen begon een half uur later, omdat Arsenal in witte kousen het veld op kwam, dezelfde kleur als de sokken van het thuistenue van Chelsea.

Omdat Arsenal geen andere kousen meehad, was de club uit Noord-Londen uiteindelijk gedwongen 'uit'-sokken van de rivaal te kopen in de fanshop. Logo's van Chelsea en de sponsor werden met zwarte tape afgeplakt.

In de eerste helft kwam Arsenal op een pijnlijke achterstand, al na 32 minuten stond het 3-0 op Stamford Bridge. Lauren James en tweemaal Sjoeke Nüsken scoorden voor Chelsea, aanstaande dinsdag tegenstander van Ajax in de Champions League.

Ondanks een laat eigen doelpunt van Catarina Macario, die een schot van Kim Little ongelukkig van richting veranderde, werd het in de slotfase niet meer spannend. Bij Arsenal stond Victoria Pelova in de basis en ontbrak Vivianne Miedema met een blessure.