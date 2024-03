Boekenweek afgetrapt met Boekenbal, geschenk geschreven door familie Chabot

Aan de vooravond van de Boekenweek wordt vanavond het Boekenbal gevierd. Het thema van dit jaar is 'Bij ons in de familie'. Het literaire feestje vindt plaats in Internationaal Theater Amsterdam aan het Leidseplein.

Belangrijke gasten dit jaar zijn de zes leden van de familie Chabot. Zij schreven het Boekenweekgeschenk 2024, dat de titel Gezinsverpakking kreeg. Het gedicht Black Cadillac van Bart Chabot is dit jaar verkozen tot het Boekenweekgedicht.

Voorafgaand aan het Boekenbal vertelde de familie Chabot dat het schrijven best een uitdaging was: