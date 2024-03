Simons met goal en assist belangrijk voor Leipzig bij ruime zege in Keulen

Xavi Simons heeft RB Leipzig de weg gewezen tegen degradatiekandidaat 1. FC Köln. De Oranje-international opende de score en gaf een assist in de met 1-5 gewonnen wedstrijd.

Leipzig, dat door de zege de vierde plaats in de Bundesliga overneemt van Borussia Dortmund, had het voor rust moeilijk in Keulen. Op het doelpunt van Simons, die in de vijftiende minuut op aangeven van Benjamin Sesko koelbloedig afrondde, volgde al snel antwoord van de thuisploeg.