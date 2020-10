Kelderman na verlies roze trui: 'Ik heb verloren van twee die er beter zijn'

Hindley bleef op de slotklim over met Hart, aan wie hij de ritwinst moest laten, maar de Australiër mocht wel het roze van Kelderman overnemen.

De kopman van Sunweb werd in de tweede beklimming van de dag gelost door het Ineos-koppel Tao Geoghegan Hart en Rohan Dennis. Alleen zijn ploeggenoot Jai Hindley kon de twee volgen.

Wilco Kelderman was dicht bij de eindoverwinning in de Giro d'Italia, maar in laatste bergetappe lukte het hem niet de roze trui te verdedigen. "Ik heb verloren van twee die er beter zijn. Het is zoals het is."

Kelderman had die roze trui afgelopen donderdag ternauwernood veroverd. Ook toen kon hij Hart en Hindley niet volgen, maar hield hij genoeg over om de leiding in het klassement te kunnen overnemen.

Die wetenschap had Kelderman uit zijn hoofd proberen te zetten. Hij wist dat als hij na de laatste bergetappe nog een voorsprong had, hij die in de afsluitende tijdrit zou kunnen verdedigen.

"Zij waren al sterker op de Stelvio en de kans is er dat ze weer beter zijn", aldus Kelderman. En precies dat gebeurde. "Ineos ging vol aan en niemand kon volgen, behalve Jai."

"Op een gegeven moment weet je dat je moet schakelen en voor een podiumplek moet rijden. Ik heb gedaan wat ik kan en op dit moment was dit het hoogst haalbare."

Kelderman miste soms steun

Donderdag werden er vraagtekens gezet bij de tactiek van Sunweb. De ploegleiding besloot Hindley niet te laten wachten op Kelderman toen die op de Stelvio moest lossen uit de groep favorieten.

Een keuze waardoor Kelderman zich niet volledig gesteund voelde als kopman van de ploeg. Tegelijkertijd heeft hij begrip voor die keuze. "Ik weet niet of dat uiteindelijk het verschil had gemaakt. Dan hadden we misschien beiden niet voor de zege gestreden."

En hoe groot zijn persoonlijke teleurstelling ook is, Kelderman houdt oog voor het ploegbelang. "Ik denk dat we het op een goede manier hebben gedaan. Jai kan gewoon de Giro winnen en dat is voor de ploeg ook heel tof natuurlijk."

Ploegleider Luke Roberts prees Kelderman na afloop, hoewel hij verrast was dat zijn kopman zo vroeg moest lossen: