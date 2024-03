Zorgen om verkoop nepvarianten 'afslankmiddel' Ozempic: Belgische vrouw in coma

Op social media presenteren beroemdheden het als 'wondermiddel' om af te vallen: het medicijn Ozempic. Het is bedoeld voor diabetespatiënten, maar een bijwerking van het middel is dat gebruikers er door afvallen. Door de enorme vraag naar het medicijn zijn er online allerlei nepvarianten van Ozempic in omloop, en die kunnen heel gevaarlijk zijn.

Een vrouw in België dacht Ozempic-pennen te hebben gekocht, maar in plaats van het diabetes-medicijn, zat er insuline in. Ze raakte in een diabetische coma. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) waarschuwde afgelopen najaar al voor nep-injectiepennen van Ozempic en het Britse medicijnagentschap MRHA heeft in het Verenigd Koninkrijk al 869 van dit soort pennen in beslag genomen.

Dat Ozempic als bijwerking heeft dat gebruikers er van afvallen, is niet nieuw, maar sinds beroemdheden zoals Kim Kardashian en Elon Musk het middel aanprijzen op social media, is er een run ontstaan op het middel. In Nederland wordt het medicijn alleen vergoed voor diabetes type 2-patiënten, maar het mag ook worden voorgeschreven bij ernstige obesitas. Daar moet wel eerst een leefstijlinterventie aan vooraf zijn gegaan, waarbij aandacht is voor gezonde voeding en beweging, maar die onvoldoende heeft geleid tot gewichtsverlies.

Inmiddels is er een wereldwijd tekort aan het medicijn. Fabrikant Novo Nordisk kan de vraag niet meer aan, wat de illegale verkoop van nep-varianten verder in de hand werkt.

Marloes Dankers van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) maakt zich grote zorgen om de illegale verkoop van nep-Ozempic. "Er zijn geneesmiddelen onderschept waar niks in zat, dus bijvoorbeeld een injectiepen met pure zoutoplossing. Bij het geval in België ging het om insuline, maar er zijn ook gevallen bekend dat er verontreinigde geneesmiddelen in zaten of een veel te hoge of te lage dosering. In feite kan iedereen er alles in stoppen en hoef je alleen de verpakking na te maken."