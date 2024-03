FC Groningen klimt dankzij vierde zege op rij naar promotieplek in eerste divisie

FC Groningen heeft in de eerste divisie met 4-2 gewonnen van De Graafschap. Romano Postema kroonde zich met een hattrick tot man van de wedstrijd. Door de vierde zege op rij klimt Groningen van de vierde naar de tweede plaats, wat aan het einde van de rit rechtstreekse promotie oplevert.

Zondag kan Roda JC de tweede plek weer overnemen, als het wint op bezoek bij het laaggeplaatste MVV. Groningen passeert wel ADO Den Haag op de raglijst. Die ploeg verloor verrassend met 3-1 van laagvlieger Telstar.

Groningen kwam via Postema al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In de zesde minuut passeerde hij doelman Thijs Jansen met een stiftje. Tien minuten later verdubbelde de 22-jarige spits de score.

Namens De Graafschap had ook Ralf Seuntjens een tiental minuten nodig om tweemaal te scoren. In de 23ste minuut kopte de centrumspits de aansluitingstreffer in de hoek. Met het achterhoofd kopte hij zijn ploeg vervolgens uit een hoekschop langszij.

In de tweede helft kwam FC Groningen via Luciano Valente weer op voorsprong. In de vijfde minuut van de blessuretijd voltooide Postema zijn hattrick na een snel uitgespeelde tegenaanval.