Bloemendaal in hockeytopper te sterk voor Kampong

De hockeyers van Bloemendaal hebben vrijdag de topper tegen Kampong met 3-1 gewonnen. De huidige nummer twee van de Tulp Hoofdklasse maakte het verschil in het eerste kwart en houdt nummer drie Pinoké achter zich, dat in de bosderby tegen rivaal Amsterdam met 2-0 zegevierde.

Oranje-Rood won dankzij een hattrick van Gijs van Merriënboer op het eigen sportpark eenvoudig (3-0) van nummer negen HGC en behoudt met 34 punten de koppositie. Bloemendaal volgt op twee punten afstand, Pinoké heeft drie punten minder.

Verwarring

Bloemendaal kwam na zes minuten op voorsprong via Zach Wallace, die na een snel uitgespeelde tegenaanval een rebound kon binnentikken. De thuisploeg profiteerde in de counter van de ruimte die was ontstaan nadat een voorzet van Kampong-aanvaller Jelle Phijffer was onderschept.

Aan het eind van het eerste kwart scoorde Bloemendaal in een tijdsbestek van twee minuten nog tweemaal. Eerst verdubbelde Marc Miralles de voorsprong uit een strafcorner. Gauw daarna maakte Thierry Brinkman met een harde knal in de bovenhoek het derde doelpunt.

Aan de 2-0 ging een moment van verwarring vooraf. Vlak voor de strafcorner stuiterde de bal via Dennis Warmerdam over de doellijn en zodoende dacht de 29-jarige aanvaller de tweede treffer gemaakt te hebben. Maar de arbiter keurde de goal af en gebaarde dat er een strafcorner zou volgen. Daaruit scoorde de thuisploeg dus alsnog.

Namens Kampong zorgde Jip Janssen nog voor enige spanning door de 3-1 binnen te schieten, ook uit een strafcorner, maar de bezoekers hadden onvoldoende slagkracht om het Bloemendaal moeilijk te maken.