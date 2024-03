Aanklagers eisen 40 tot 50 jaar cel voor oprichter cryptoplatform FTX

De oprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX moet tussen de 40 en 50 jaar de gevangenis in. Dat is de eis van de aanklagers in de zaak rond de 32-jarige Sam Bankman-Fried. Hij wordt beschuldigd van het stelen van miljarden dollars van klanten van FTX.

FTX was een platform waar gebruikers een cryptorekening konden openen en cryptomunten konden verhandelen. Het bedrijf kwam in 2022 de problemen toen cryptokoersen kelderden en klanten massaal geld opnamen.

Gokken met andermans geld

Bankman-Fried zou 10 miljard dollar aan geld van klanten hebben overgeboekt naar zijn eigen investeringsbedrijf. Daar deed hij vervolgens risicovolle investeringen mee. Toen mensen daardoor niet bij hun geld konden komen, ging FTX failliet.

Bankman-Frieds leven was er de afgelopen jaren "een van ongeëvenaarde hebzucht en overmoed, van ambitie en rationalisatie, en van risico's nemen en herhaaldelijk gokken met andermans geld", schreven federale aanklagers in New York. "En zelfs nu weigert Bankman-Fried toe te geven dat wat hij deed fout was."

De Amerikaanse ondernemer was een van de rijkste cryptomiljardairs ter wereld voordat het misging met zijn platform FTX. Hij woonde met zijn collega's op de Bahama's, waar ook het hoofdkantoor van het platform was gevestigd. Eind 2022 werd de oprichter uitgeleverd aan de VS.

Schuldig bevonden

In november werd Bankman-Fried door een jury schuldig bevonden aan zeven aanklachten wegens fraude en samenzwering. Zelf ontkent hij schuldig te zijn. Hij zei eerder veel fouten te hebben gemaakt en dat hij veel zaken achteraf gezien anders had moeten doen, maar dat hij geen fraude heeft gepleegd.

De maximale straf die Bankman-Fried kan krijgen is 110 jaar. De aanklagers eisen een straf tussen de 40 en 50 jaar.

Zijn advocaten vinden die straf veel te hoog. Zij vinden dat een celstraf van maximaal 6,5 jaar, passender is. FTX-klanten zouden volgens hen het grootste deel van hun geld terugkrijgen. Ook voerden ze aan dat Bankman-Fried geen vooropgezet plan had om het geld van klanten afhandig te maken.

Bankman-Fried hoort eind deze maand welke straf hij krijgt. Dan doet de federale rechtbank in New York uitspraak. Wat het ook wordt, de voormalige miljardair is al van plan om in hoger beroep te gaan.