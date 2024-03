Hornkamp blijft scoren in Almelo en helpt Heracles naar winst op Go Ahead

Een seizoenkaart van Heracles is sinds de winterstop vooral een abonnement op de scorende Jizz Hornkamp. De spits maakte sinds zijn thuisdebuut in alle wedstrijden minstens een doelpunt in eigen stadion. Vrijdagavond opende hij de score in de 2-0 overwinning tegen Go Ahead Eagles.

Het was Hornkamps zesde treffer in vijf thuiswedstrijden, een bijzondere comeback na zijn onfortuinlijke start in Almelose dienst.

De Noord-Hollander, afgelopen zomer overgenomen van Willem II, raakte bij zijn Heracles-debuut geblesseerd. In de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen kwam hij ongelukkig in botsing met Ajax-doelman Gerónimo Rulli en moest onder het mes.