Eeuwenoude oases Marokko dreigen te verdwijnen door klimaatverandering

Midden in het palmbomenkerkhof zien we een klein stukje groene grond liggen. Hier heeft meneer Gheurni uit wanhoop een klein project opgezet: hij heeft twaalf bomen geplant om ervoor te zorgen dat ze niet uitsterven.

Met weemoed denkt hij terug aan betere tijden: "De Draavallei was ooit een paradijs, in de regio groeiden verschillende soorten dadels rijkelijk. De rivier bracht ook zijn rijkdom aan water. Alles was groen en er was een bloeiend planten- en dierenleven. Inmiddels heeft de droogte alles verwoest."

Resorts en hotels

Om grondwater te kunnen oppompen wordt er door de inwoners van M'Hamed El Ghizlaine veel gebruikgemaakt van zonnepanelen. Op de lange termijn een economisch en milieuvriendelijk hulpmiddel, maar ook de grote hotels en resorts in de regio hebben deze techniek ontdekt om aan hun water te komen. In combinatie met hun vermogen om de diepste putten te kunnen slaan, zorgen zij ervoor dat er nog minder water overblijft voor de lokale bewoners.

Toch zien de bewoners van de oase toerisme niet als iets slechts. Hoewel de meeste jongeren naar de grote steden vertrekken in de hoop daar een bestaan op te bouwen, zorgen de banen die de resorts en hotels opleveren ervoor dat in ieder geval een deel van de jonge mensen nog in de regio blijft.

Oprukkend zand

Omdat er steeds minder begroeiing is in de oasegebieden hebben het zand en de wind er vrij spel. Hierdoor worden huizen bedolven en worden ze onbewoonbaar. Het dorpje Bounou telt nog maar vier gezinnen van de vierhonderd die er ooit woonden. De achterblijvers zijn voornamelijk kinderen en oude mensen. De andere dorpelingen zijn naar de steden vertrokken, waar ze meer kans hebben op een goede toekomst.

Toch zijn er mensen die blijven. Ze zijn zelfs bereid om in te boeten op hun gezondheid. Door het fijne zand dat door de kieren van de huizen naar binnen waait gaan alle bewoners kuchend door het leven.

Mountasser is het dorpshoofd van Bounou. Een aantal jaar geleden vertrok hij uit het dorp, maar hij is onlangs teruggekeerd omdat hij Bounou miste en wilde helpen. "Hier stroomde vroeger een grote rivier, maar nu moeten we het doen met een watertank," zegt Mountasser.