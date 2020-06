Omstreden vleesbaron Tönnies stapt op als bestuurder van Schalke 04

Clemens Tönnies vertrekt na bijna twintig jaar als bestuursvoorzitter bij Schalke 04. Dat meldt de Duitse voetbalclub op de website. De 64-jarige zakenman ligt onder vuur vanwege de tegenvallende sportieve prestaties van Schalke 04 en de recente corona-uitbraak bij zijn vleesfabriek Tönnies Fleisch.

Schalke 04 wist de laatste zestien Bundesliga-duels niet te winnen, eindigde op de twaalfde plaats en heeft zich wederom niet geplaatst voor Europees voetbal. Het is de slechtste reeks in de geschiedenis. Al voor de coronacrisis balanceerde de club uit Gelsenkirchen op de rand van het faillissement. Schalke zegt het besluit van Tönnies te betreuren. Wie hem opvolgt, is nog onduidelijk.

Corona-uitbraak

Twee weken geleden werd bij een vestiging van vleesfabriek Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (in de deelstaat Noordrijn-Westfalen) een grote corona-uitbraak vastgesteld. In het slachthuis testten meer dan 1500 mensen positief, waarmee het de grootste infectiehaard van Duitsland is.

Volgens de autoriteiten heeft Tönnies de coronaregels overtreden en daardoor de hele regio in gevaar gebracht. Zo'n 7000 mensen moesten in quarantaine. In de slachterijen van Tönnies werken veel buitenlandse werknemers onder erbarmelijke omstandigheden.