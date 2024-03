Amsterdamse corporaties sluiten voorlopig geen woningen meer aan op stadswarmte

Amsterdamse woningcorporaties sluiten voorlopig geen woningen meer aan op stadswarmte. Dat meldt stadszender AT5. Volgens de corporaties is de warmteprijs voor sociale huurders te hoog geworden na een verhoging van energiebedrijf Vattenfall.

Sociale huurwoningen in de stad moeten in het kader van verduurzaming voor 2040 van het gas. Als 70 procent van de bewoners van een woonblok instemt met stadswarmte, gaan de woningen van het gas.

Voorwaarde van de corporaties, gemeente en energiebedrijf Vattenfall was dat stadswarmte niet duurder zou zijn dan gas. Door een prijsverhoging van 30 procent begin dit jaar bij Vattenfall is dat volgens de huurders niet meer het geval.

Coen Springelkamp zegt namens de woningcorporaties tegen de stadszender erg geschrokken te zijn van de prijsverhoging. "We maakten die afspraak met zijn drieën, maar Vattenfall heeft die eenzijdig opgezegd."

Gat dichten

De gemeente heeft volgens Springelkamp voorgesteld om een deel van de prijsverhoging voor haar rekening te nemen, maar gesprekken met Vattenfall zijn volgens Springelkamp vruchteloos gebleken.

Hierdoor zien de corporaties zich gedwongen om geen woningen meer aan te sluiten op stadswarmte. "Dit is geen drukmiddel, maar de bittere realiteit. We hopen dat Vattenfall tot inkeer komt."

Teleurstellend

De Amsterdamse wethouder van duurzaamheid noemt de gesprekken tussen de gemeente, Vattenfall en de woningcorporaties juist goed en vindt het teleurstellend dat de corporaties de gesprekken hebben afgebroken.

"Er lagen vergaande toezeggingen op tafel voor de komende tien jaar", aldus wethouder Pels. "Daarmee was er zekerheid voor huurders en konden we verder met de noodzakelijke transitie naar duurzame vormen van energie in deze klimaatcrisis."

Vattenfall zei eerder bij AT5 alle regels te volgen. "Helaas zijn de kosten momenteel dusdanig dat wij voor onze warmtenetten op het maximum komen dat door de Autoriteit Consument en Markt is vastgesteld."