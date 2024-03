Europese Commissie wil regeldruk voor boeren verder verminderen na protesten

EU-correspondent Kysia Hekster:

"De Europese Commissie komt met de voorstellen in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. De angst is dat radicaal-rechtse partijen gaan profiteren van de onvrede onder boeren en daarom wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid opengebroken. Het was eigenlijk gloednieuw beleid, dat pas net van kracht was. Dat dat nieuwe beleid nu alweer wordt opengebroken, is wel heel uitzonderlijk. Dat gebeurt onder druk van boze boeren.

Het is nu al wel duidelijk dat deze voorstellen ook behoorlijk controversieel zijn, want je hoort ook andere geluiden vanuit het Commissiegebouw. Zo klinkt bijvoorbeeld dat het geen goed idee is om protesterende boeren hun zin te geven. Er zijn zelfs diplomaten die zeggen dat dit een totaal verkeerd signaal geeft, een overgave aan het geweld dat is gebruikt en een beloning voor verkeerd gedrag."