Ouders Utrechtse studentes gaan aangifte doen om 'grietenpresentatie'

Op de lijst worden veelvuldig foto's, namen en adressen van studentes gedeeld die in de ogen van de makers "vrij geil" zijn, "lekker ordinair" of "helaas bezet door hockeyfeut". Geen enkele vrouw op de lijst ontkomt aan het commentaar van de opstellers.

De lijst met daarop zo'n dertig studentes is gemaakt door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Het Corps zegt dat "de verantwoordelijken per direct voor onbepaalde tijd zijn geschorst". Het USC zegt in een verklaring "nadrukkelijk afstand te nemen van deze weerzinwekkende actie" en in een later stadium naar definitieve straffen te kijken.

Het Openbaar Ministerie had al aangekondigd te gaan onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd, ook als er geen aangifte zou worden gedaan.