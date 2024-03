Real Madrid doet aangifte van racisme tegen Vinícius door fans van Barcelona en Atlético

Real Madrid heeft aangifte gedaan bij het Spaanse Openbaar Ministerie wegens aanhoudend racisme tegenover Vinícius Júnior. De 23-jarige aanvaller was deze week opnieuw doelwit van racistische en discriminerende spreekkoren.

Dat gebeurde opvallend genoeg in wedstrijden waarbij Real Madrid zelf niet betrokken was. Bij het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Napoli, afgelopen dinsdag, scandeerden fans van de Catalaanse ploeg racistische teksten over Vinícius Júnior. Een dag later deden fans van Atlético Madrid hetzelfde, bij de thuiswedstrijd tegen Internazionale.

Trieste realiteit

"Het is een trieste realiteit die zich zelfs voordoet tijdens wedstrijden waarbij ik niet aanwezig ben", reageerde de Braziliaan op X. "Ik hoop dat de UEFA al aan een straf heeft gedacht."

Real Madrid vraagt het Openbaar Ministerie om de beelden bij de betrokken instanties op te vragen, zodat de daders geïdentificeerd kunnen worden. "Wij veroordelen het racisme, de discriminatie en de haat waar onze speler helaas herhaaldelijk doelwit van is geweest", schrijft de club in een verklaring.

Standvastig

"Real Madrid zal blijven werken aan het verdedigen van de waarden in het voetbal en zal standvastig blijven in de strijd tegen zulke walgelijke praktijken."

Vinícius Júnior is in Spanje regelmatig mikpunt van racisme, vaak in de vorm van beledigende spreekkoren. Vorig jaar hingen Atlético-fans een pop van de speler aan een viaduct.