Aan boord van de 'oude' onderzeeër: dieselmotoren en telefoons met draaischijf

Na een krappe afdaling met de ladder sta je binnen in de Zeeleeuw, de ruim dertig jaar oude onderzeeër van de Walrusklasse. De vier onderzeeërs van dit type die in 1978 zijn besteld, nam Defensie - na veel tumult over de hoge kosten - in de jaren 90 in gebruik. Aan boord van de Zeeleeuw is plek voor zo'n 52 mensen.

Staatssecretaris Van der Maat van Defensie maakte vandaag bekend dat er vier nieuwe onderzeeërs komen. De opdracht is gegund aan het Franse Naval, dat bij de bouw met tien Nederlandse bedrijven gaat samenwerken. In dat kader kreeg de NOS samen met andere media in Den Helder een rondleiding in een van de huidige onderzeeërs. Die moeten, vanwege de lange besteltijd, in elk geval nog tien jaar mee.

Van buiten ziet de zwartgeverfde onderzeeër Zeeleeuw, die wel een likje verf kan gebruiken, er krap uit. Van binnen valt dat mee. Dat moet ook wel: de onderzeeboot is gebouwd om maanden mee op missie te kunnen.

De Zeeleeuw wordt voornamelijk gebruikt voor spionagemissies, maandenlang kunnen ze voor de kust van een land liggen. Een van de plekken waarvan bekend is dat Nederland dat doet, is Somalië. Om piraterij tegen te gaan is Defensie sinds 2009 bezig om, ook met behulp van de Zeeleeuw, inlichtingen te verzamelen.

Slapen onder torpedo's

Binnen moet elke centimeter goed worden benut. Mariniers slapen onder de opslag van de torpedo's. Dat geldt ook voor sporten: de stok die tussen de apparatuur hangt gebruiken de mariniers voor optrekoefeningen. Het bankje dat er staat doet dienst als halterbank. Verderop in een andere machinekamer staat een hometrainer.

Meestal is het opraken van voedsel de reden om een missie te beëindigen. De eerste dagen van de missie staan melk en yoghurt nog op het menu, maar in de loop van de missie komen er steeds meer lang houdbare producten op tafel.

Het hart van de boot is de centrale waar tijdens een missie alle informatie binnenkomt. In die commandoruimte houden tien tot vijftien bemanningsleden hun beeldschermen in de gaten, scherp op informatie die duidt op een vijand in de buurt. Hier staat ook de periscoop waarmee boven water gekeken kan worden. Al wordt er tegenwoordig ook volop gebruikt gemaakt van digitale camera's, die nog verder kunnen inzoomen.