Tak verrast met brons op officieus WK windfoilen

Bij het eerste officieuze WK windfoilen heeft Huig-Jan Tak de bronzen medaille veroverd. Op het Italiaanse Gardameer eindigde Kiran Badloe als achtste en Lilian de Geus stond bij de vrouwen net naast het podium. Ze werd vierde.

De medaille van Tak is verrassend te noemen. De Nederlander ging immers als elfde de finale in.

Coronamaatregelen

In Italië konden vanwege de coronamaatregelen niet alle internationale surfers aanwezig zijn, waardoor de organisatie het evenement had omgedoopt tot International Games en het toernooi geen officieel WK meer was.