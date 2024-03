Sprinter Groenewegen grijpt net naast zege in Bredene Koksijde

Dylan Groenewegen heeft in de Bredene Koksijde Classic net naast zijn tweede zege van het seizoen gegrepen. De 30-jarige renner van Jayco-AlUla werd in de sprint verslagen door de Italiaan Luca Mozzato. Gerben Thijssen uit België eindigde als derde.

Arvid de Kleijn, die anderhalve week geleden de tweede etappe van Parijs-Nice won, werd zevende.

De renners legden het 201 kilometer lange parcours van Bredene naar Koksijde af onder winderige weersomstandigheden. In de laatste paar honderd meter begon Groenewegen te vroeg aan de sprint, waarna hij op de eindstreep werd verrast door de 26-jarige Mozzato.

Het is de tweede keer in zijn profcarrière dat Mozzato zegeviert in een eendaagse koers, nadat hij vorig jaar de Mémorial Frank Vandenbroucke had gewonnen.

De Bredene Koksijde Classic bestaat sinds 2002 en wordt verreden op de vrijdag voorafgaand aan Milaan-Sanremo, het eerste wielermonument van het seizoen.