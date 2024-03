Gereserveerd graf naast overleden man van Wupke blijkt bezet: 'Dat was mijn plek'

Op de algemene begraafplaats in het Groningse dorp Garnwerd is per ongeluk iemand op de verkeerde plek begraven.

De 81-jarige Wupke Boersma reserveerde na het overlijden van haar man in 2022 het graf naast hem, maar haar dochter Elziena ontdekte eind vorig jaar dat die plek inmiddels bezet is.

Ze besloot de situatie aanvankelijk voor haar moeder te verzwijgen, maar er wordt nu een grafmonument geplaatst en daarom moest ze wel open kaart spelen. "Nou mam, dat monument komt er voorlopig niet, want daar is geen plek voor. Er ligt namelijk iemand naast", zei Elziena tegen haar moeder.

'Ze liggen haast tegen elkaar aan'

Een dag later namen moeder een dochter een kijkje bij het graf. Bij het zien van het bezette graf naast haar man, raakte Wupke emotioneel: "Ik stond op mijn benen te trillen. Er was nog een graf, stijf tegen hem aan. Dat zit me zo hoog. Ze liggen haast tegen elkaar aan."

Het grafmonument plaatsen heeft volgens de nabestaanden geen zin meer. "Nu is het een enkel graf geworden, maar het is een dubbele grafsteen", verzucht Wupke. De steen blijft voorlopig liggen bij de leverancier.

Niet onder het grindpad

Volgens Wupke is haar aangeboden om na haar overlijden begraven te worden aan de andere kant van haar man, maar dit wil ze niet. "Daar ligt een grindpad en daaronder wil ik niet liggen. Ik wil bij mijn man liggen, dat is mijn plekje".