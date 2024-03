Russen steken stembureaus in brand uit protest, gieten verf in stembussen

Staatspersbureau RIA Novosti meldt dat er geen stembiljetten beschadigd zijn geraakt door het vuur en dat het stembureau nog gewoon open is.

Volgens lokale media werd in Sint-Petersburg een vrouw opgepakt toen ze had geprobeerd om een stembureau in brand te steken. Op een video is te zien dat ze een molotovcocktail probeert te gooien door de ingang van het stembureau en daarna onmiddellijk wordt opgepakt.

Ook in het autonome district Chanto-Mansië, in het noorden van Rusland, probeerde een vrouw een stembus in brand te steken met iets dat leek op een molotovcocktail.

Groene verf

Niet alleen met vuur, maar ook met verf proberen Russen de stembureaus te saboteren. De Russische autoriteiten zeggen dat er in zeker vijf gevallen stembussen zijn vernield door er verf doorheen te gooien.

Op beelden van bewakingscamera's van een stembureau in Moskou is te zien dat een vrouw groene verf in een stembus stort. Ook zij wordt onmiddellijk aangehouden. Ze kan tot vijf jaar cel krijgen.

Volgens de autoriteiten waren er op andere plekken twee vergelijkbare incidenten. Er werd onder meer een stemmachine vernield, ook met verf. The Moscow Times meldt dat de groene verf vanaf 2010 veel gebruikt werd bij aanvallen op demonstranten en mensen van de oppositie.

Ook in bezette gebieden in Oekraïne

De door Rusland benoemde autoriteiten in de bezette gebieden in Oekraïne zeggen dat Oekraïne twee stembureaus in de regio Cherson heeft beschoten. Volgens Rusland zou een aantal mensen gewond zijn geraakt en gebouwen beschadigd zijn. De bewering is niet onafhankelijk te bevestigen.

De Oekraïense regering zegt dat de uitslag ongeldig is omdat Rusland Cherson illegaal bezet. Rusland houdt ook verkiezingen in andere bezette gebieden in Oekraïne, zoals de regio's Donetsk, Loehansk en Zaporizja.

Oproep tot demonstreren

De presidentsverkiezingen duren nog dit hele weekend. Drie dagen lang kunnen mensen naar de stembus. Daar kunnen ze kiezen tussen Vladimir Poetin en drie andere kandidaten. Maar het is zeker dat Poetin nog eens voor zes jaar wordt herkozen.

Hij heeft de macht over de staatsmedia in handen, serieuze tegenkandidaten werden uitgesloten van de verkiezingen en demonstranten worden hard aangepakt.

Voor zijn dood riep oppositieleider Aleksej Navalny Russen nog op om komende zondag massaal om 12.00 uur naar de stembureaus te komen. Zo zouden er lange rijen ontstaan en zouden demonstranten niet te onderscheiden zijn van kiezers. Na zijn dood hebben aanhangers van Navalny die oproep tot demonstreren herhaald.

Het Kremlin waarschuwt mensen om geen gehoor aan de oproep te geven. Mensen die meedoen zullen gearresteerd en vervolgd worden, is de boodschap.