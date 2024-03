Opvallende oproep Velsen: inwoners, stop met bedreigen van onze politici

De mogelijke komst van een azc maakt veel emoties los bij inwoners van Santpoort-Zuid in de gemeente Velsen. Zó veel dat enkele dorpelingen lokale politici bedreigen. Daarom kwam de gemeenteraad met een opvallende en unieke oproep: stop met ons te intimideren.

De agressie in het Noord-Hollandse dorp staat niet op zichzelf. Bedreigingen en intimidaties aan het adres van politici nemen in heel Nederland flink toe. Tien jaar geleden had 23 procent van de politici binnen provincies, gemeenten en waterschappen te maken met agressie of geweld. In 2022 was dat 49 procent. Zorgwekkende cijfers, vindt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. "Hier moet iets aan gebeuren."

Intimidatie en bedreigingen

Bij de gemeente Velsen kwamen afgelopen maand ruim vijftig boze brieven binnen over de azc-plannen. In sommige daarvan stonden intimidaties en bedreigingen aan het adres van raadsleden, collegeleden of ambtenaren.

Zo stond in één van die brieven de namen van de dochters van de burgemeester en de wethouder. Ook wekte een schrijver de suggestie dat hij weet op welke school die meisjes zitten en waar ze wonen. In een andere brief stond de tekst 'Wir haben es nicht gewußt', verwijzend naar het nazitijdperk.

"Enorm intimiderend", vindt FvD-raadslid Tommy Panis. De briefschrijvers uiten geen kritiek op de inhoud, maar willen politici beschadigen, zegt D66-collega Bas de Ruig. "We merken dat er raadsleden zijn die nu op hun woorden passen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn."

Volgens sommige inwoners van Santpoort-Zuid moeten de politici zich niet aanstellen. De actiegroep die strijdt tegen het azc noemt de oproep van de gemeenteraad 'kinderachtig'. "Intimideren is nooit op z'n plaats. Maar de mensen hier, dié voelen zich pas bedreigd."