Oud-ministers Sorgdrager en De Hoop Scheffer vertrouwensfunctionarissen kabinetsleden

Ministers en staatssecretarissen kunnen voortaan met integriteitsvraagstukken en andere ingewikkelde kwesties terecht bij de oud-ministers Winnie Sorgdrager (D66) en Jaap de Hoop Scheffer (CDA).

Zij zijn aangesteld als vertrouwensfunctionarissen bij wie bewindspersonen die een lastige situatie tegenkomen "in vertrouwelijkheid onafhankelijk advies kunnen inwinnen", schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Sorgdrager was onder andere minister van Justitie in het eerste Paarse kabinet (1994-1998), voorzitter van de Raad voor Cultuur en lid van de Raad van State van 2006 tot 2018. Ook zat zij in verschillende besturen zoals dat van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze is minister van staat sinds 22 juni 2018.

Ook De Hoop Scheffer is op die dag benoemd tot minister van staat. Hij was fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten-Balkenende I en II. Hij trad af om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Dat was hij vijf jaar, van 2004 tot 2009.

Groot persoonlijk gezag

"Beiden zijn personen met groot persoonlijk gezag en hebben als oud-minister gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving waarin bewindspersonen werken. Tegelijkertijd hebben zij, doordat hun periode als minister al enige tijd geleden is, voldoende afstand tot de huidige politiek."

Sorgdrager en De Hoop Scheffer zullen geen schriftelijke adviezen uitbrengen. De gesprekken met hen blijven vertrouwelijk. Een minister of staatssecretaris blijft zelf eindverantwoordelijk voor hoe een integriteitskwestie wordt opgelost.

Voor integriteitsvragen die gaan over welke nieuwe functies ministers na afloop van hun ministerschap mogen bekleden komt er dit jaar nog een apart advies.